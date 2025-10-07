Arde vivienda en Ebanito Nuevo

Un dantesco incendio se suscitó la tarde noche de domingo, el cual afectó varias viviendas en el ejido Ebanito Nuevo, ocasionando alarma y temor entre los vecinos, así como cuantiosos daños materiales.

Fueron elementos de Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos quienes, tras ser alertados a los números de emergencia poco antes de las 19:00 horas, se trasladaron a la citada comunidad rural, en donde ya vecinos con cubetas también hacían su parte.

Luego de varias maniobras, los traga humos lograron sofocar las llamas que, desgraciadamente, se extendieron a varios domicilios, ocasionando únicamente daños materiales, y no pérdidas humanas que lamentar.