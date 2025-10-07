Tamaulipas

Arde vivienda en Ebanito Nuevo

Traga humos lograron sofocar las llamas que, desgraciadamente, se extendieron a varios domicilios
  • Por: Armando González
  • 07 / Octubre / 2025 -
  • COMPARTIR
Arde vivienda en Ebanito Nuevo

Sofocan bomberos siniestro ocurrido en ejido Ebanito Nuevo.

Un dantesco incendio se suscitó la tarde noche de domingo, el cual afectó varias viviendas en el ejido Ebanito Nuevo, ocasionando alarma y temor entre los vecinos, así como cuantiosos daños materiales.

Fueron elementos de Protección Civil y el H. Cuerpo de Bomberos quienes, tras ser alertados a los números de emergencia poco antes de las 19:00 horas, se trasladaron a la citada comunidad rural, en donde ya vecinos con cubetas también hacían su parte.

Luego de varias maniobras, los traga humos lograron sofocar las llamas que, desgraciadamente, se extendieron a varios domicilios, ocasionando únicamente daños materiales, y no pérdidas humanas que lamentar.

Hasta el momento se desconoce aún con exactitud cuáles fueron las causas que dieron origen a la conflagración, aunque en un principio se manejó que una de las posibles causas pudo haber sido generada por un corto circuito.

EL MAÑANA RECOMIENDA