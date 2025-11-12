Arden 2 viviendas

Siniestro de grandes proporciones, consumió totalmente una vivienda y afectó una segunda la noche del lunes en la colonia Morelos, dejando una estela de destrucción y desolación.

¿Qué ocurrió?

El incendio se suscitó en una casa-habitación en calle General Cepeda, casi esquina con Jalisco, donde por causas que no se han determinado, surgió una conflagración que amenazó la vida de los moradores.

Las llamaradas, debido a la presencia de materiales flamables, se extendieron rápidamente consumiendo todo a su paso, mientras que una segunda vivienda fue afectada en su segunda planta, como quedó captado en gráficas y vídeos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Debido a la magnitud del incidente, todas las unidades de Bomberos fueron movilizadas hasta ese punto al norte de la ciudad, igualmente las ambulancias. Además de Protección Civil, también Cruz Roja movilizó ambulancias y socorristas, pues se temía hubiera personas lesionadas o intoxicadas.