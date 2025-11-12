Tamaulipas

Arden 2 viviendas

El incendio se suscitó en una casa-habitación en calle General Cepeda, casi esquina con Jalisco
  • Por: José Medina
  • 12 / Noviembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Arden 2 viviendas

Incendio de vivienda en colonia Morelos dejó a familia sin patrimonio.

Siniestro de grandes proporciones, consumió totalmente una vivienda y afectó una segunda la noche del lunes en la colonia Morelos, dejando una estela de destrucción y desolación.

¿Qué ocurrió?

El incendio se suscitó en una casa-habitación en calle General Cepeda, casi esquina con Jalisco, donde por causas que no se han determinado, surgió una conflagración que amenazó la vida de los moradores.

Las llamaradas, debido a la presencia de materiales flamables, se extendieron rápidamente consumiendo todo a su paso, mientras que una segunda vivienda fue afectada en su segunda planta, como quedó captado en gráficas y vídeos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Debido a la magnitud del incidente, todas las unidades de Bomberos fueron movilizadas hasta ese punto al norte de la ciudad, igualmente las ambulancias. Además de Protección Civil, también Cruz Roja movilizó ambulancias y socorristas, pues se temía hubiera personas lesionadas o intoxicadas.

No obstante los daños por miles de pesos, se descartaron personas lesionadas o desgracias humanas, pero lo cierto es que una familia perdió su patrimonio completo.

EL MAÑANA RECOMIENDA