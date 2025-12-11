Fuego consume vivienda de 2 pisos en Río Bravo

Familia pierde todo su patrimonio de hogar al arrasar el fuego con casa-habitación en colonia Fundadores.

Alrededor de las 8:15 horas de este jueves, se reportó que una vivienda de dos pisos ardía incesantemente.

De la calle Carlos Cantú salió el llamado de auxilio a Protección Civil y Bomberos, para suprimir esta amenaza.

Los heroicos elementos se desplazaron hasta ese asentamiento al oriente de la ciudad para hacer frente al fuego y suprimirlo.

El fuego ya había envuelto ambas plantas dejando una estela de destrucción y desolación.

Si bien el fuego parecía incontrolable y dantesco, no se reportaron personas lesionadas, pero sí cuantiosos daños.

La lucha contra el fuego ameritó más de 45 minutos, no obstante que se disponía de tres camiones de Bomberos.