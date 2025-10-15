Se incendia camioneta afuera de restaurante en Río Bravo

Una camioneta de la línea Cadillac se salvó de ser consumida por un corto eléctrico la tarde del miércoles en estacionamiento.

Poco antes de las 14:00 horas, se reportó que afuera de un restaurante, se incendiaba una camioneta. Personal del restaurante pidió auxilio a Protección Civil y Bomberos, acudiendo los elementos a calle Cuauhtémoc con Zacatecas, fraccionamiento Río Bravo.

De acuerdo con la información preliminar, el origen del incendio fue una falla eléctrica que se manifestó en medio de los dos asientos delanteros.

Los bomberos abrieron la unidad y el cofre, primeramente desconectando la batería. Posteriormente, con un extintor sofocaron el incipiente fuego que apenas empezaba a extenderse.