Practican la mendicidad beneficiados de 65 y Más

Personas adultas mayores de 65 años en adelante que, aún formando parte de programas federales, que se ven favorecidos con importante apoyo monetario, lamentablemente continúan exponiendo su integridad física ejerciendo la mendicidad en bulevares, calles, y esquinas de la ciudad.

Es lastimoso como, a pesar de que sean los días de cobro del apoyo federal, superior a los 6 mil pesos bimestrales, se arriesgan a que les pueda ocurrir un accidente.

Al exponerse en avenidas, inclusive cuando los rayos incandescentes del sol están a su máxima capacidad, y no hay ninguna autoridad que los haga recapacitar o que los conmine a no exponerse de esa manera.

Al respecto, en el Centro Integrador de Desarrollo para el Bienestar, informan que a lo más que han llegado es a llamarles la atención y hacerles ver que ya no están para andar ejerciendo la mendicidad o de limpia vidrios en la calle.

Hasta el momento, no hay candados que se les pueda aplicar para retirarlos de las calles, banquetas, o tiendas de conveniencia, el DIF Municipal es un cero a la izquierda, nada pueden hacer, aunque ya se habla de la elaboración de una lista para reportarlos y ver que se puede hacer.