Ofrece el IMSS vacunas de temporada invernal

Al dispararse los cuadros "gripales", con motivo de los cambios de temperatura ante la temporada invernal, en la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social se cuenta con las vacunas contra la Influenza Estacional, Neumococo, y Covid-19 en dos de sus marcas.

Así lo dieron a conocer en el departamento de jefatura de enfermería del IMSS en la localidad, en donde se enumeró la cantidad de biológicos con los que se cuenta, incluyendo para recién nacidos, que es la BCG, así como contra el Covid-19 en sus marcas Moderna y Pfizer, las que se aplican la primera de los 6 meses en adelante, y la segunda a partir de los 12 años.

¿Qué vacunas están disponibles en el IMSS de Reynosa?

Para la aplicación de las dosis enfocadas principalmente para las personas más vulnerables, como lo son aquellos con padecimientos crónicos, degenerativos, adultos mayores, y niños, deben acudir al departamento de medicina preventiva.

Acciones del IMSS para la temporada invernal

La que ha tenido mayor demanda es contra la Influenza Estacional, y el Covid-19, dosis con las que aún se encuentran disponibles.