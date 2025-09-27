Ahora basura en Unidad Médica

Debido a la falta de mantenimiento en parte del exterior en los accesos a la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social, se ha venido apilando basura.

Afiliados al Seguro Social refieren que hace ya poco más de un mes que cortaron ramas de los árboles, y algunas se quedaron en lo que es uno de los costados de acceso al área de urgencias, en un lado del portón.

A la fecha, nadie se ha ocupado de cuando menos retirarlas, por eso es que la gente, al ver el montón, han comenzado a tirar basura y hasta botellas de cerveza.

Igual ocurre en otros espacios de la unidad social, en donde pareciera que no hay personal asignado a la recolección de la basura.