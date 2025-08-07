Inicia campaña de vacunación

Arrancó campaña de vacunación desde recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y adultos mayores, en la Unidad de Medicina Familiar número 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sobre las acciones a realizar, informó la jefe de enfermeras, Rosario Sosa Villamil, que inició a partir de este 8 del presente mes, y finalizará hasta el día 29 de agosto.

"Estamos haciendo la invitación, sobre todo a la población filial de todas las edades, para que acudan al IMSS a vacunarse".

Se cuenta con diferentes tipos de dosis para completar, en el caso de los menores, los esquemas de vacunación, que son los más vulnerables, así como las personas con afecciones crónicas degenerativas.

"También les estamos ofreciendo lo que son los servicios complementarios que la edad y el género requieren".

Lo que tienen que hacer es acudir al Seguro Social, con o sin la cartilla de vacunación a la mano, para llevar un mejor control.