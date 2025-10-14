Productores de Río Bravo desisten a bloqueo pero realizan concentración

Lo que en un inicio se anunció como una protesta contra la falta de subsidios a la producción de sorgo, terminó en una concentración de los agricultores de Río Bravo.

La marcha que finalmente se abortó, fue convocada por la Asociación de Propietarios Rurales que encabeza Eliborio Peña para las 10:30 horas. Otros líderes de agricultores como Óscar Silvia y sorgueros de Reynosa y Valle Hermoso, acudieron a congregarse.

Para las 12:00 horas, los manifestantes cambiaron de opinión y la marcha que tenían prevista se convirtió en asamblea en donde fijaron posturas enfocadas a que no haya importación de maíz blanco de los Estados Unidos que afecta a los productores nacionales, el saqueo hídrico, entre otros asuntos.