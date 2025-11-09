Se registra incendio en centro religioso de Río Bravo

Feligreses que realizaban culto religioso en céntrica iglesia, fueron presas del pánico por súbito incendio que obligó a los líderes religiosos a evacuar el recinto.

Este incidente tuvo lugar la tarde de este domingo 9 de noviembre en la Iglesia Vida Church, en donde un fuerte incendio eléctrico tuvo lugar.

Corrían la 13:00 horas, cuando desde calle Constitución, casi esquina con Allende, en la zona Centro, se pedía el auxilio de los cuerpos de emergencia.

Al punto del siniestro arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, así como de Tránsito local, para hacer un corte a la vialidad y neutralizar el incendio.

La falla que se detectó, fue un cable que baja del transformador del inmueble, del cual se presume se sobrecalentó, sobreviniendo la ignición.

Oportunamente se logró cortar la electricidad y suprimir las incipientes llamaradas que amenazaban el inmueble, el cual ya había sido desalojado por fortuna.

Este incidente solo dejó daños materiales y la suspensión de los servicios religiosos, los cuales se realizarán en sede alterna, mientras se reparan los desperfectos eléctricos.