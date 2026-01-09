Denuncia robo de su coche en la Lázaro Cárdenas

Residente de colonia Lázaro Cárdenas, acudió ante la Fiscalía General de Justicia (FGJE) para denunciar el hurto de su vehículo, el cual fue sustraído a las afueras de conocido giro de materiales de construcción.

Detalles del robo del vehículo en Lázaro Cárdenas

De acuerdo a la comparecencia de Jorge Mata, el robo se registró sobre la calle Guanajuato la mañana del pasado jueves 8 de enero, cuando la fue sustraída la unidad.

El coche robado es un auto de la marca Nissan, de la línea Altima, modelo 2013, color negro con placas de circulación de Texas, el cual para mejor descripción, presenta los siguiente detalles en su exterior:

- Vidrio posterior de lado de copiloto, quebrado

- Golpe en el faldón delantero derecho

Dicho vehículo se encontraba a solo unos metros de Materiales Su Kasa, sucursal matriz, de donde se lo llevaron el o los ladrones, agregando la víctima imágenes de su auto, tomadas por la cámara de seguridad de su domicilio.

Acciones de la Fiscalía General de Justicia en el caso

Este es el primer robo de vehículo que oficialmente se denuncia ante la FGJE y del cual se da a conocer por la propia parte afectada en este inicio de año.