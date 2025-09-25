Socavón en Brecha 112

En transitada vialidad que es el acceso a la Autopista Matamoros-Reynosa y al Puente Internacional Río Bravo-Donna, así como la bienvenida a quienes provienen de la Unión Americana y de la vía federal de pago, el pavimento empieza a hundirse nuevamente.

Se trata de la Brecha 112, la cual recientemente fue recarpeteada; no obstante, había un socavón preexistente a la obra, el cual no fue reparado, sino que se echó la capa de asfalto sobre él.

Este hundimiento se ubica a la altura del Dren Río Bravo, en lo que corresponde al carril de circulación de sur a norte, de ese tramo de competencia municipal.

Debido a que ni en su momento cuando emergió el problema, ni cuando se repavimentó, fue atendido, ahora el desperfecto avanza, aunque sin un estudio técnico, no es posible medir su magnitud.

Si bien en la superficie ya es visible el fallo, no se tiene información precisa de cómo se encuentra el subsuelo, es decir, bajo la cinta asfáltica, aunque por fortuna el fallo se ubica en el acotamiento.

"Mi papá fue el que nos dijo que se está haciendo nuevamente el socavón en la 12, él sale casi toda la semana a hacer ejercicio, a correr, y nos dijo que se estaba hundiendo el pavimento.