Trabajan vecinos en refugio canino

Vecinos de colonia Miguel Hidalgo, asiento de los dos únicos refugios para mascotas con que cuenta la cabecera municipal, se sumaron para bardear el espacio en donde viven y esperan una nueva familia canes rescatados de las calles.

¿Qué ocurrió?

Amy Aldape, es la joven rescatista que preside este proyecto denominado Huellitas al Rescate, quien ahora busca dar mayor seguridad a las mascotas que eran víctimas de abandono o que vivían en condición de calle. Ahora, haciendo equipo la fundadora de Huellitas al Rescate y ciudadanos preocupados por el problema que afecta al "mejor amigo del hombre" cuando pierde su hogar, su familia humana o tiene el infortunio de nacer en las calles, impulsan darles un lugar más digno.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Aldape ha venido realizando colectas en dependencias públicas, para sostener este proyecto ante la poca o nula ayuda oficial de parte de las autoridades municipales, en especial del Departamento de Protección Animal. Agregó que en esta cruzada por retirar a todos los perros de las calles y darles un hogar, ha tocado las puertas de asociaciones civiles.

"Hoy se me dio la oportunidad de conocer al señor Francisco González, le comenté de mis actividades caninas, por si llegara a dar a futuro un apoyo" para los canes que buscan una familia humana.