Faltan especialistas

En respuesta a la fuerte demanda que ha tenido el Hospital General en materia de salud, continúan abiertas las contrataciones de especialistas que se ha venido dando en forma lenta.

Al respecto, el doctor Daniel Ponce Muñiz, director del Hospital General, expresó durante una entrevista que se contrataron un número importante de especialistas, pero aún no son suficientes para la demanda que se tiene, debido a que el hospital se ha convertido en un referente de la salud en el plano regional.

ESPECIALIDADES BÁSICAS CON LAS QUE SE CUENTA:

Anestesióloga

Ginecología

Medicina Interna

Cirugía

Urgenciólogos

FALTAN PEDIATRAS, MÁS GINECÓLOGOS, Y QUIRÓFANOS

En ese contexto, la institución de salud está requiriendo de pediatras y más ginecólogos, también afrontan otras importantes necesidades, como los quirófanos centrales que se construyeron en los inicios de arranque del Hospital que no están funcionando, solo otro que se echó a andar después.