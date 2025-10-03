Alista INE recorrido en R.B.

En el Registro Federal de Electores del 03 Distrito, dieron a conocer fechas de los días que estarán visitando el Módulo de Atención Ciudadana en los Municipios que lo conforman durante el presente mes de octubre.

Pasada la atención en Nuevo Progreso el 1 de octubre, este viernes en Santa Apolonia, para continuar del día 6 hasta el día 14 en Valle Hermoso en el mismo lugar.

Proseguirán el día 15 en Higuerillas, el 16 en Estación Ramírez, regresando a Nuevo Progreso los días 17 y 20 del mes, el 21 en el poblado Anáhuac, y el 22 en Santa Apolonia.