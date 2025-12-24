Modifican el horario de cierre de oficinas

Por periodo vacacional, notificaron, en dependencias de gobierno, modificaciones en los horarios, y en otras, suspensión de labores, para regresar a partir del 6 de enero del 2026.

En la Oficialía del Registro Civil, que titula el licenciado Omar Borja Ruiz, al salir de vacaciones la mitad del personal, se modificó el horario hasta el 2 de enero del año entrante.

Quedando de la siguiente manera; de las 9:00 a las 14:00 horas de lunes a viernes, mientras que los días 25 y 1 de enero permanecerá cerrada.

En el Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanismo regresarán hasta el 5 de enero, igual en el ITEA, Oficinas del Bienestar Social, y Procuraduría Auxiliar del Trabajo.

También se suspendieron los servicios de atención médica, como consultas, en los módulos de salud, incluyendo el de Nuevo Progreso, y solamente se estará atendiendo durante las vacaciones en Centro de Salud Río Bravo.

En el Hospital General continuarán con la misma rutina en atención médica, solo con algunas modificaciones, al ser referente de atención a la salud, y pacientes que requieren de internamiento en casos graves.



