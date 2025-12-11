Volcadura en la Matamoros-Reynosa deja dos jóvenes lesionados

Fuerte accidente sufrieron dos hermanos sobre la Autopista Matamoros-Reynosa, resultando lesionados y trasladados al Hospital General de Río Bravo.

El accidente fue reportado en esa rúa federal alrededor de las 13:30 horas, cuando los dos jóvenes se trasladaban a bordo de un auto Chrysler color negro con placas de Tamaulipas.

Fue a la altura del kilómetro 67 cuando el conductor pierde el control, y esto más el factor de la velocidad, facilitan que salga de la cinta asfáltica para posteriormente volcar.

Tras dar varias volteretas, el automóvil terminó proyectado contra una cerca que delimita la vía de comunicación con parcelas particulares.

Testigos presenciales de los hechos, dieron parte a los cuerpos de urgencias, acudiendo paramédicos de Cruz Roja Río Bravo, quienes atendieron a ambos heridos, quienes fueron canalizados al nosocomio local para su valoración.

Igualmente la Guardia Nacional división caminos fue notificada de este incidente, por ser esa vía de competencia federal, a efecto de que se hiciera cargo del vehículo. La unidad quedó en estado de pérdida total, por lo que fue remitida al corralón federal.