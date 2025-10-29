Arde jovencita mientras dormía

Una joven mujer que no ha sido identificada sufrió severas lesiones en un incendio al grado de quedar internada.

Los hechos se registraron a la medianoche y durante la madrugada de este martes, fue trasladada al Hospital General de Reynosa.

Dicha conflagración tuvo lugar en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Naranjo y Clavel.

¿Qué ocurrió?

Vecinos de ese sector enclavado en la colonia Paraíso reportaron el siniestro a Protección Civil y Bomberos. Los elementos lograron suprimir el fuego antes de que se extendiera por la casa habitación. No obstante, la intervención de los bomberos no fue suficiente, ya que la joven que descansaba en su cama fue alcanzada por el fuego.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?