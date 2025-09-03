Ubican cadáver en puestos informales

Persona hallada sin vida fue identificada, por autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes en una zona de comercio informal en Brecha 112 y calle Décima.

Vendedores que acudieron a realizar sus actividades cotidianas de comercio, hicieron el macabro hallazgo.

Se trata de una hombre, cuya identidad fue revelada esta mañana de martes.

Cómo Gilberto Castillo Avilés, quien era un migrante proveniente de Jalpán, Querétaro es el nombre de la víctima.