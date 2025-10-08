Ubica colectivo restos calcinados

Macabro descubrimiento fue el que hizo el colectivo 'Lazos Unidos por Encontrarlos', quienes reportaron el hallazgo de restos calcinados en un predio ubicado en la zona ejidal de Guadalupe Mainero.

Señalan que en el sitio encontraron fragmentos de restos óseos y cenizas en el interior de unos contenedores, lo que, en consecuencia, encendió las alertas entre familiares de personas desaparecidas.

Tristemente, en Tamaulipas no cesan en terrenos baldíos el descubrimiento de este tipo de hallazgos, que forman parte de la gran cantidad de cementerios clandestinos, generando tragedias.