Hallan discapacitado muerto afuera de Oxxo

Persona de la tercera edad y con discapacidad fue encontrada sin vida la tarde-noche del jueves.

Aún cuando la víctima llevaba todo el día sin vida a las afueras de una tienda Oxxo, fue muy tarde, cerca de las 19:00 horas, cuando se constató que había muerto.

Este fatal incidente tuvo lugar en la sucursal de avenida Benito Juárez con libramiento.

Los cuerpos de emergencia atendieron el reporte, acudiendo paramédicos de Protección Civil y Bomberos.

El occiso, del cual aún no se revela su identidad, ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

En su silla de ruedas y en pleno estacionamiento de la tienda de convivencia, quedó esta persona, de quien se dijo por los testigos que ejercía la mendicidad.

Los peritos en criminalística y la Policía Investigadora hicieron acto de presencia para iniciar la carpeta de investigación.