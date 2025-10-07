Hallan cuerpo de masculino

La mañana de lunes se localizó el cuerpo de un masculino en lo que es la vía pública, del que aún no se establece si fue por muerte natural o alguna otra causa que dio como resultado el fallecimiento del hombre.

El cuerpo de la persona que fue encontrada muerta fue ubicado por la calle Guanajuato, en la intersección con Naranjo. Se maneja que se trata de una persona que vive por ese sector y que se dedicaba a la venta de pollo asado y carnitas.

Según terceras personas, tenía su domicilio en uno de los costados de la tienda de conveniencia que se ubica en la citada arteria Guanajuato con Jalapa, donde también tenía su negocio.