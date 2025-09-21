Coyote y zorro endémicos amenazados en la región

Colectivo de ecologistas, alerta sobre el riesgo que corren dos especies endémicas de la región por amenaza del hombre.

Jorge Arturo Navarro, líder de este colectivo: Parques Kiri expuso la naturaleza de estos dos ejemplares.

"El zorro rojo (Vulpes vulpes) y el coyote (Canis latrans) comparten hábitat en gran parte de su distribución en Norteamérica, incluida la región noreste de México como Tamaulipas.

"Tienen un hábitat compartido:

· Ambos se encuentran en matorrales xerófilos, pastizales, bosques templados y áreas semiurbanas.

· Son especies muy adaptables a distintos ecosistemas, desde zonas áridas hasta regiones boscosas.

· En Tamaulipas pueden coincidir en zonas rurales, bordes de áreas agrícolas y reservas naturales", detalló.