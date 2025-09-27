Vuelve violencia a la zona rural

La extrema violencia se hace presente tras relativa paz en zona rural al sur de la cabecera municipal.

Río Bravo nuevamente se tiñe de rojo, donde Situación de Riesgo deja tres civiles armados muertos.

Un operativo de vigilancia de la Guardia Estatal en el Ejido Santa Apolonia resultó en un enfrentamiento armado tras repeler una agresión con armas de fuego.

La acción culminó con la reducción de tres masculinos y el aseguramiento de tres armas largas calibre .223, un vehículo Chevrolet Suburban blindado (modelo 2008), un chaleco táctico con dos placas balísticas y objetos denominados poncha llantas.

La agresión dejó un saldo de cuatro impactos de arma de fuego en una patrulla.

Al interior de la Suburban se encontró una tabla con el número romano XIX y extraoficialmente entre los abatidos se encuentra un generador de violencia alias "El Chipo".