Ubican en el R.B.-Donna unidad robada

Conductor que transitaba en unidad con reporte de robo, fue detenido la tarde del martes en el Puente Internacional Río Bravo-Donna.

El detenido y el vehículo en que viajaba, fueron asegurados por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

El personal de la Guardia Estatal realizó el aseguramiento de automotor con reporte de robo y placas sobrepuestas.

La unidad se detectó en el acceso al Puente Internacional Río Bravo–Donna, una camioneta Buick Encore, modelo 2015.

El vehículo resultó sospechoso porque que portaba placas sobrepuestas que correspondían a otro automóvil.

Al ser ingresado el serial de las matrículas al sistema de la SSP se constató que había carpeta de investigación por robo.

El conductor fue detenido por la posesión de un vehículo extranjero con placas falsas y trasladado junto con la unidad a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).