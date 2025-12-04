¿Feminicidio en Rio Bravo?

Fatal hallazgo se realizó la tarde de este miércoles 3 de diciembre en el fraccionamiento Conquistadores.

De acuerdo a reportes preliminares, una mujer habría sido privada de la vida por su pareja en la calle Vasco Núñez de Balboa.

El reporte se dió alrededor de las 14:00 horas por parte de los vecinos del sector.

Al sitio arribaron autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas y de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

Fue al interior de una casa de material, color verde, que se encontraron los restos mortales.

Hay que señalar que en el ambiente se respiraba un aroma a putrefacción, aunque no está confirmado el estado en que se encontraba el cadáver.

Policía Investigadora aseguró el perímetro para dar paso a los peritos en criminalística y a los servicios funerarios que realizaron el levantamiento de los restos.

De último momento fue revelada la identidad de la víctima, y su edad aproximada.

Guadalupe Izaguirre García de entre 27 y 30 años.

Se espera que la necropsia de ley, arroje causa real de muerte para integrar este dictamen a la carpeta de investigación.