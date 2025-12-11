Alistan eventos Guadalupanos

La grey católica se alista para los eventos con motivo del festejo del Día de la Virgen de Guadalupe, la cual se conmemora este 12 de diciembre.

Esta conmemoración de la Ecuménica, que rememora la aparición de la llamada Patrona de América, se remonta a la aparición de la Morena del Tepeyac al indígena Juan Diego en 1531.

Para ello parroquias como la de Guadalupe y San Juan de Los Lagos, preparan actividades para este festejo.

En el caso de la Iglesia de San Juan, se incluye un evento deportivo.

El párroco de San Juan, Alán Camargo dio a conocer que todo está listo todo para la 4.ª Rodada Guadalupana este jueves.

La 4.ª Rodada Guadalupana, estará dando inicio a las 8:00 horas desde la Parroquia de San Juan.

Los fieles ciclistas recorrerán diversas calles de la ciudad llevando con devoción el espíritu guadalupano, para finalmente regresar al mismo templo alrededor de las 10:00.

La actividad es organizada en conjunto con el apoyo del Enlace Municipal con la Diócesis de Matamoros, Marco Antonio Martinez Delgado.

Al concluir la rodada, se llevará a cabo una premiación especial y posteriormente se entonarán con Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, recordando que todo este evento gira en torno al amor y la devoción hacia nuestra Madre Morena.

Posteriormente, ese mismo día, a las 23:00 horas de realizará la misa respectiva y danza de matachines en la Parroquia de Guadalupe.



