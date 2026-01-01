Desaparece mujer

Un caso más desaparición de persona y posible violencia de género, fue reportado en el fraccionamiento Satélite por vecinos de ese populoso sector, el más poblado de esta cabecera municipal.

Angustiada mujer, de nombre Lisbeth, hizo pública esta situación, luego de tener varios días de no saber nada de su amiga, a quien se identifica con el nombre de Graciela, residente del fraccionamiento Satélite.

Detalles sobre la desaparición de Graciela Blanco Rocha

En un mensaje difundido, la mujer señaló: "Ella es Graciela Blanco Rocha. El día 24 de diciembre su hijo y su marido vinieron a dejarla a mi casa, dijeron que se había tomado 16 pastillas de Clonazepam, y que la habían internado en el Seguro, no sabemos con qué fin la vinieron a dejar aquí, obviamente la apoyamos porque es amiga y por lógica no la íbamos a dejar que se fuera, no se podía sostener sola, aquí durmió con nosotros.

"El día 25 de diciembre la fui a dejar a su casa porque quería ir a bañarse y cambiarse de ropa, la dejamos con su papá, que de hecho el señor no estaba y le dejó la casa cerrada, y lo esperamos a que llegara, y ella dijo que tenía que arreglar la situación que tenía en su casa con su pareja, que ya no lo quería en su casa y nadie la apoyaba, ya que en una ocasión fui por ella porque el pelado la golpeó.

Testimonio de Lizbeth sobre la situación de Graciela

"Y a conclusión, le marco y no contesta, le mando mensajes y no le llegan porque me bloquearon de sus redes sociales. "Hoy fui a buscarla a su casa porque ya son muchos días que no sé de ella, incluso el viernes le marqué a su papá para preguntarle por ella, a lo que sólo me dijo que él le diría a ella que me marcara y le pregunté cómo estaba porque quería saber cómo seguía, a lo que el señor me dijo que estaba ´bien, normal´.

"Hoy llegó a su casa toco la puerta y sale su papá y pregunto por ella y el señor me responde: ´No está. Se fue hace 5 días y no sabemos a dónde´, y también salió su hijo, pero se miran bien despreocupados.

"Si alguien la vio me puede mandar mensaje, se los agradecería mucho. Es amiga y si a su familia no le importa a nosotros sí", dijo a nombre de vecinos del sector que quieren y aprecian a Graciela Blanco.