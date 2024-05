Riñe con presunta estafadora en calle

Guardia Estatal no intervino en confrontación entre féminas.

Río Bravo, Tam.- Par de mujeres sostuvieron una riña luego de que una de ellas presuntamente intentara estafar a la otra en plena zona Centro, a la salida de un cine.

La confrontación tuvo lugar en calle Constitución con calle Aldama, la tarde del jueves cuando una mujer de complexión robusta de blusa azul, pantalón de mezclilla azul y tenis blanco se abalanzó sobre otra mujer de complexión mediana.

El enfrentamiento generó un embotellamiento de quienes circulaban de poniente a oriente sobre Constitución.

No obstante que se dio aviso a la Guardia Estatal, los efectivos no se hicieron presentes y fue hasta que el agotamiento y que fueron separadas, que la disputa violenta terminó, no sin antes darse golpes, estirones de cabello y algunos arañasos.

Debido a que la grabación fue publicada en redes sociales, se desconoce quién era la presunta estafadora y quién la afectada.