En abandono el modulo Repuve

Una vez que esta semana regresaron los trabajadores del Gobierno del Estado que disfrutaron de su asueto decembrino y de año nuevo, las dependencias nuevamente lucen abiertas, pero no todas.

Acciones del Gobierno de Tamaulipas respecto al Repuve

Lo que es o fue el módulo del Repuve (Registro Público Vehicular) luce abandonado y cerrado en este arranque de 2026, lo que coincide con la eliminación del decreto que permitía regularizar autos chocolate.

Ubicado en calle Asteroides del fraccionamiento Satélite, el módulo de Repuve, ya no abrió sus puertas con la reanudación de labores de oficinas el Gobierno de Tamaulipas.

Impacto del cierre del módulo Repuve en la comunidad

Resulta desconcertante que incluso la caseta de vigilancia previa para llegar al módulo del Repuve, también se encuentra cerrada.

Se intentó localizar a personal de esa dependencia que es parte de la Secretaría de Finanzas del Estado, para conocer si fueron reasignados a otras oficinas o otras labores.

Hasta ahora, oficialmente no se ha dado a conocer si los módulos de Repuve, seguirán abiertos o tendrá alguna otra función, luego de que el decreto con el que se regularizaban autos "chocolate", fuera abrogado.