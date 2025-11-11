Burócratas en la mira

Burócratas en la miraLa mayor parte del personal se mantiene en etapa de evaluación
La mayor parte del personal que conforman los diferentes departamentos, incluyendo séquito de asesores, se mantienen en etapa de evaluación, y la "pinza" del recorte de personal se estará cerrando a finales del mes en curso y durante diciembre.
Dicho por el oficial mayor en su momento, el maestro Esteban Agustín Ricario Aguilar, ya se cumplió un año del actual gobierno panista, y conforme pasan las semanas, se avecinan los meses de noviembre y diciembre.
¿Qué ocurrió?
Concluido el proceso de evaluación, la aplicación del proceso de recorte de personal, aunque no tiene fecha exacta, se estará llevando a cabo, y no excluye en lo más mínimo a los jefes de departamentos, consejeros y asesores.
En el caso de Nuevo Progreso, de acuerdo a lo expresado por el servidor público, no está exento, cuya plantilla laboral oscila entre los 1 mil 100 trabajadores.
¿Cuál es la respuesta de las autoridades?
Entre tanto, en algunos de los departamentos se les puede ver, debido al exceso de personal, amontonados viéndose las caras unos a otros. Las autoridades han indicado que este proceso es necesario para optimizar los recursos y mejorar la eficiencia del gobierno.