Burócratas en la mira

La mayor parte del personal que conforman los diferentes departamentos, incluyendo séquito de asesores, se mantienen en etapa de evaluación, y la "pinza" del recorte de personal se estará cerrando a finales del mes en curso y durante diciembre.

Dicho por el oficial mayor en su momento, el maestro Esteban Agustín Ricario Aguilar, ya se cumplió un año del actual gobierno panista, y conforme pasan las semanas, se avecinan los meses de noviembre y diciembre.

¿Qué ocurrió?

Concluido el proceso de evaluación, la aplicación del proceso de recorte de personal, aunque no tiene fecha exacta, se estará llevando a cabo, y no excluye en lo más mínimo a los jefes de departamentos, consejeros y asesores.

En el caso de Nuevo Progreso, de acuerdo a lo expresado por el servidor público, no está exento, cuya plantilla laboral oscila entre los 1 mil 100 trabajadores.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?