Gestionan calzado para abrigar familias

Ante el pleno descenso de las temperaturas con el arribo del mes de diciembre, activista social gestiona calzado para familias en situación económica precaria.

Guadalupe Montalvo Gómez, dio a conocer que ha iniciado con la gestión de calzado para quienes más lo necesiten. "Estamos retomando las gestiones ante instancias de asistencia privada en Estados Unidos.

"Vamos a traer beneficios a las familias", sobre todo con el arribo del invierno, cuando las condiciones adversas se recrudecen.

Agregó que también se gestionaron chamarras para adultos de tipo unisex.

Remarcó que tanto el calzado, como las chamarras, son completamente nuevas.

"Fundación Lupita Montalvo, realizó la donación de chamarras.

Nos conmovió ver feliz una madre de cuatro hijos porque le quedó perfecta la chamarra que le entregamos a través de la fundación