Aborda Conagua programas de conservación

Aborda Conagua programas de conservaciónGerentes de módulos del Distrito 026 se reunieron en la Jefatura para discutir programas y presupuestos. Detalles sobre conservación de obra y entrega de cheques de aguas tratadas.
Gerentes de módulos del Distrito 026 acudieron a reunión de trabajo este viernes a instalaciones de la Jefatura de Distrito 026.
La reunión convocada por el titular del Distrito 026, Armando Silva Escobedo a las 10:00 horas en Díaz Ordaz.
De acuerdo a la información proporcionada por el presidente del Módulo III-3, Luis Barrera Padilla, los temas tratados fueron:
- Programa de Conservación de Obra Transferida del próximo año
- Avance en la entrega de cheques de Aguas Tratadas no Retornadas al 026
"Es para calcular la cuota, en base a que tendremos el plan de riegos completo para el próximo ciclo Agrícola", agregó Barrera Padilla.
Explicó que se podrá planear el ciclo 2025-2026, porque "la presa Marte R. Gómez está con 689 millones de metros cúbicos (de almacenamiento) al 88 por ciento", añadió.
"El ciclo (actual) cierra hasta el 31 de octubre, todavía no se da la disponibilidad de agua", para 2025/2026 concluyó.