Aborda Conagua programas de conservación

Gerentes de módulos del Distrito 026 acudieron a reunión de trabajo este viernes a instalaciones de la Jefatura de Distrito 026.

La reunión convocada por el titular del Distrito 026, Armando Silva Escobedo a las 10:00 horas en Díaz Ordaz.

De acuerdo a la información proporcionada por el presidente del Módulo III-3, Luis Barrera Padilla, los temas tratados fueron:

- Programa de Conservación de Obra Transferida del próximo año

- Avance en la entrega de cheques de Aguas Tratadas no Retornadas al 026

"Es para calcular la cuota, en base a que tendremos el plan de riegos completo para el próximo ciclo Agrícola", agregó Barrera Padilla.

Explicó que se podrá planear el ciclo 2025-2026, porque "la presa Marte R. Gómez está con 689 millones de metros cúbicos (de almacenamiento) al 88 por ciento", añadió.