Génesis toca campana de la victoria al estar libre de cáncer

Génesis toca campana de la victoria al estar libre de cáncerLa pequeña es originaria de Río Bravo y después de su tratamiento, los doctores le dieron la buena noticia.
Génesis es pequeña de edad pero es una gran guerrera al vencer al cáncer. Hoy tocó la campana de la victoria, pues tras 5 años en remisión, los doctores le dieron la buena noticia.
Tiene 9 años de edad y es originaria de Río Bravo, recibió su tratamiento en el Hospital Infantil ubicado en Ciudad Victoria, donde el día de hoy tocó la campana de la victoria luego de cumplir 5 años en remisión y está libre de cáncer. Fue la doctora Lilia Vollbrechtshausen quien dio la feliz noticia.
Génesis estuvo acompañada por su familia y por el personal médico de esta institución durante este emotivo acto. El director del hospital, Vicente Plascencia Valadez, le expresó un emotivo mensaje a Génesis y a su familia, reconociendo su fortaleza y espíritu de lucha.