Chocan abuelitos en brecha 124 y la Matamoros-Mazatlán

Pareja de abuelitos participaron en fuerte choque la mañana de este sábado en tramo federal.

El saldo del percance fue de tres personas lesionados, daños materiales, participando dos vehículos:

Una furgoneta marca Honda, color azul con placas de Tamaulipas, así como un automóvil Ford Taurus, color gris, sin placas de circulación.

Fue en el entronque de carretera federal Matamoros-Mazatlán y brecha 124, donde se suscitó este encontronazo.

Los dos adultos mayores y una joven fueron los lesionados, siendo atendidos paramédicos de Cruz Roja.