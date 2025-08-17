Chocan abuelitos en brecha 124 y la Matamoros-Mazatlán

Chocan abuelitos en brecha 124 y la Matamoros-MazatlánEn el entronque de la carretera federal Matamoros-Mazatlán y brecha 124, se produce un choque entre una furgoneta Honda y un automóvil Ford Taurus, resultando en tres heridos, incluyendo dos abuelitos.
Pareja de abuelitos participaron en fuerte choque la mañana de este sábado en tramo federal.
El saldo del percance fue de tres personas lesionados, daños materiales, participando dos vehículos:
Una furgoneta marca Honda, color azul con placas de Tamaulipas, así como un automóvil Ford Taurus, color gris, sin placas de circulación.
Fue en el entronque de carretera federal Matamoros-Mazatlán y brecha 124, donde se suscitó este encontronazo.
Los dos adultos mayores y una joven fueron los lesionados, siendo atendidos paramédicos de Cruz Roja.
