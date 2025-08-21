Sufre infarto exsecretario Técnico de R.B.

Luego de que inicio de semana se diera a conocer el deceso de la exsecretaria Bienestar Social local, Ana Lilia García Ortiz, otro funcionario de la misma administración sufre grave trance.

Se trata del exsecretario Técnico, Francisco Yllescas quien también fue compañero de la finada García Ortiz en la administración 2021-2024.

Debido a un incidente con su salud cardiaca, el ahora funcionario en la Secretaría General de Gobierno, encuentra convaleciendo.

Fue el propio Yllescas, quien este miércoles, reveló la condición de su salud en mensaje en su cuenta personal de Facebook.

"Buen día mis queridos, estuve fuera de circulación desde el jueves en la noche, por un infarto que me postro todos estos días en tratamientos y recuperación, aún hay riesgos que prevenir pues no me prestan por indicacion médica; el celular.

"Pero aprovechando estos minutos quiero expresarles mi respeto y cariño.

Estoy en el hospital Carlos Canseco, en Tampico, Tamaulipas, el viernes me harán un cateterismo para saber cuánto daño causó el infarto.