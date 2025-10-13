Reportan fuga de agua en pre-escolar

Vecinos de colonia Estero, reportaron la madrugada de este domingo, una fuga de agua en plantel educativo enclavado en calle Mariano Matamoros, de sector popular.

Se trata del Jardín de Niños ABC, de cuyos tinacos, emana el agua de forma incesante desde los primeros momentos de este 12 de octubre, lo que representa un descomunal dispendio.

Fue la vecina Yovana Hernández, quien alertó de esta situación que representa la pérdida de decenas de miles de litros del preciado recurso, sin que se pudiera hacer mucho al respecto.

Debido a que el plantel se encontraba cerrado debido a la hora y a que se trata de un día inhábil, fue hasta la mañana del mismo domingo, que personal del plantel, acudió a atender el problema.

Las causas del desperfecto que originó la emanación, se desconocen hasta el momento, lo cierto es que debido a las circunstancias en que se dio, generó un gran desperdicio de agua.

Sin duda un recurso cada vez más escaso, como lo es el vital líquido, amerita tomar medidas para evitar fugas y dispendios.



