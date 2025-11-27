Perforación de línea de gas, generó alerta en Hospital General de Río Bravo

La fuga de gas que encendió la alerta en el Hospital General de Río Bravo se debió a la perforación de una línea, dijo el director del nosocomio, Daniel Ponce.

La mañana de este jueves 27 de noviembre, se encendió la alerta en el Hospital General de esta localidad, luego de que una fuga de gas, obligara a desalojar no solo a los pacientes y personal, sino a todos los visitantes.

Poco antes de las 11:00 horas, se dio la orden por parte de las autoridades del nosocomio que todos tenían que abandonar las instalaciones por una emanación de este elemento.

¿Qué pasó en el Hospital General de Río Bravo?

El director del hospital, Daniel Ponce, informó que fue una perforación de una línea, lo que propició la contingencia, la cual fue atendida por Protección Civil y Cruz Roja, así como por el propio personal del nosocomio.

La dirección del hospital determinó trasladar a los pacientes más delicados a instituciones de salud en la ciudad de Reynosa, esto con el apoyo de las ambulancias de Protección Civil y Cruz Roja. No obstante, debido a que se requerían más unidades para el traslado, se ameritó convocar a prestadores de servicios particulares que cuentan con ambulancias privadas para concretar las maniobras.

Por fortuna, este incidente se saldó sin consecuencias graves que lamentar, salvo el susto y la movilización que se hizo por parte de las autoridades de la institución y de los cuerpos de emergencia.