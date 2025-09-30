Adulto mayor se desmaya en Palacio Municipal de Río Bravo

Adulto mayor se desmaya en Palacio Municipal de Río BravoEl hombre acudía a realizar trámites cuando perdió el conocimiento y cayó; fue auxiliado por personal de enfermería y después llegó una ambulancia.
Un ciudadano de la tercera edad, quien acudió al Palacio Municipal a realizar trámites, sufre un fuerte trance.
Por ello, colapsó causando conmoción entre el personal del municipio y los visitantes de dependencias al medio día de este martes.
Debido a que el afectado cayó abruptamente, fue auxiliado por el cuerpo de enfermería.
Igualmente se pidió auxilio a los cuerpos de emergencia.
Al recinto sede del ayuntamiento, arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre de edad avanzada.
Se desconoce el nombre de la víctima, solo se dio a conocer que fue trasladado a la Unidad 17 del IMSS. A razón de que no pudo reincorporarse y apenas respondía, fue canalizado.
EL MAÑANA RECOMIENDA