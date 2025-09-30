Adulto mayor se desmaya en Palacio Municipal de Río Bravo

Un ciudadano de la tercera edad, quien acudió al Palacio Municipal a realizar trámites, sufre un fuerte trance.

Por ello, colapsó causando conmoción entre el personal del municipio y los visitantes de dependencias al medio día de este martes.

Debido a que el afectado cayó abruptamente, fue auxiliado por el cuerpo de enfermería.

Igualmente se pidió auxilio a los cuerpos de emergencia.

Al recinto sede del ayuntamiento, arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios al hombre de edad avanzada.