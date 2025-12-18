Fuerte choque en la zona industrial

Fuerte percance tuvo lugar la mañana de este miércoles 17 de diciembre en la llamada zona industrial de Río Bravo, esto al oriente de la cabecera municipal, en donde dos unidades se impactaron.

El incidente fue reportado a las autoridades de vialidad alrededor de las 7:45 horas, acudiendo efectivos de Tránsito y peritos de turno.

Detalles del accidente en la zona industrial

La fuerza de la colisión propició que una camioneta de alto cilindraje, terminara sobre el camellón central, tomando conocimiento Tránsito municipal de este accidente.

El accidente se suscitó en avenida Madero, en el tramo intermedio entre Brecha 115 y Paseo de Las Torres, cuando una camioneta Dodge Ram, color negro, cabina y media y aun auto compacto Honda, color gris claro con placas de Texas se impactaron.

Acciones de la autoridad tras la colisión

Ambos vehículos quedaron varados en el cuerpo de circulación de oriente a poniente de la avenida, obstruyendo los dos carriles de circulación.