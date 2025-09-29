Queda prensado en fuerte choque

Un hombre quedó prensado al participar en fuerte percance vial, ocurrido presuntamente al conducir a exceso de velocidad la noche del pasado sábado 27 de septiembre.

La camioneta que conducía este imprudente automovilista, es una Chevrolet de la línea Equinox, color azul marino, la cual no portaba placas de circulación.

El incidente tuvo lugar en avenida Madero, entre las calles Poniente 5 y Poniente 4, minutos antes de las 22:00 horas, cuando testigos del percance, dieron parte de los hechos a las autoridades.

Tránsito municipal, así como Protección Civil; Cruz Roja y Guardia Estatal, se dieron cita en ese punto de la zona Centro para atender la situación, la cual demoró más de lo que se esperaba.

Como José Alberto Martínez González de 45 años, residente de la colonia Monterreal, fue identificado el responsable del accidente que causó conmoción, pues el propio infractor quedó prensado en el lugar.

De estos hechos que se registraron en avenida Francisco I. Madero, frente a supermercado Soriana, también se reportó que la familia del responsable, acudió a entenderse con las autoridades.

Protección Civil utilizó las quijadas de la vida para liberarlo, maniobra que duró más de una hora, para poder extraer el conductor.

