Aumentan casos de fraude

El número de víctimas que han sido sorprendidas de casos de fraude por falsa identidad se ha venido incrementando, relacionados con falsos ejecutivos de instituciones bancarias, así como por envíos de paquetería.

Es en el departamento de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas a donde están acudiendo personas que han sido objeto de este delito, luego de interponer denuncia en la Unidad General de Investigación.

Explica sobre los casos, el licenciado Daniel Villarreal García, del citado departamento, que, lamentablemente, la cantidad de personas que han sido víctimas de este delito va al alza.

Se han atendido y asesorado a un número importante de víctimas, quienes denuncian el hecho, como por ejemplo, en cuanto a instituciones bancarias, principalmente del Banco Santander.

De falsos ejecutivos que se hacen pasar como parte del personal de esa institución bancaria, con excusas de operaciones de compras no reconocidas, y al final les solicitan los datos, y terminan por sustraerles el dinero de las cuentas.

Otros más tienen que ver con los servicios de mensajería con problemas con envíos de paquetes, que necesitan tal o cual cantidad para hacerlo llegar, operando en forma similar.