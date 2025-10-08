Contempla Del Toro a R.B. para estreno de Frankenstein

En un hecho inusitado, Río Bravo por ahora, es el único municipio de Tamaulipas contemplado para el estreno de la más reciente película de terror del cineasta mexicano Guillermo del Toro.

Así se reveló este martes por parte de Pimienta Films, una de las distribuidoras oficiales de 'Frankenstein', metraje que a diferencia de los éxitos de Del Toro, que buscaban los reflectores de Hollywood, la nueva película apunta al ámbito independiente.

'Una de las mejores películas de Del Toro (...) que pide a gritos ser disfrutada en la pantalla grande.' - The Hollywood Reporter

'Frankenstein', la esperada visión de Guillermo del Toro, llega a los cines de México.

'Conoce las ciudades en las que puedes vivir esta experiencia cinematográfica única', reza el comunicado en su cuenta de Facebook de Pimienta Films.

El estreno es este próximo 23 de octubre en salas, y Río Bravo está confirmado, pero el comunicado no indica si será en una sala formal o se habilitará algún recinto cultural u oficial para este estreno.

Sobre el costo de la entrada para presenciar la más reciente obra fílmica del cineasta oriundo de Jalisco, tampoco existe información precisa, lo cierto es que hasta el momento, solo Río Bravo está contemplado en este evento cinematográfico.