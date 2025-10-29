Invade y choca a motociclista

Posibles fracturas de pierna y brazo sufrió un joven motociclista en un accidente que tuvo lugar por la mañana, interviniendo paramédicos de Protección Civil y Bomberos, quienes auxiliaron a la víctima.

¿Qué ocurrió?

El incidente vial tuvo lugar en la avenida Coahuila norte, entre Pachuca y Jalapa en el fraccionamiento Río Bravo, donde participaron dos vehículos, siendo estos los siguientes: una camioneta de la marca Chevrolet, color negro, de la línea Equinox sin placas de circulación, además de una motocicleta de la marca Italika, color negro con rojo, también sin placas, la cual era conducida por un joven, quien llevó la peor parte.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:45 horas en ese punto, donde, según testimonios, el conductor de la Equinox invadió el carril del motociclista, impactando la motocicleta. Como resultado, el joven sufrió serias heridas en brazo y pierna derechos, debido al impacto y la caída, por lo que recibió curaciones por los heroicos rescatistas y fue trasladado por el propio responsable a una clínica particular.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los paramédicos de Protección Civil y Bomberos llegaron rápidamente al lugar del accidente para brindar asistencia al joven motociclista. La intervención oportuna de los rescatistas fue crucial para estabilizar al herido antes de su traslado a la clínica.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?