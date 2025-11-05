Se incendian dos casas en Río Bravo; familias se quedan sin hogar

Lo que algunos usuarios de redes sociales atribuyen a sobrecalentamiento de instalaciones eléctricas improvisadas, ha sido señalado como factor de incendios. Esta semana, dos incendios de vivienda se han suscitado en fraccionamiento Azteca.

¿Qué ocurrió?

El más reciente afectó a una familia de ese fraccionamiento, la cual perdió absolutamente todo en siniestro que tuvo lugar al medio día. Luego de que el incendio en calle Quetzalcoatl número 128, arrasara con su vivienda.

Durante el lunes, tuvo lugar otro siniestro, este en vivienda ubicada sobre la calle Tlatelolco. Las llamas consumieron en minutos lo que representaba una vida entera de esfuerzo, recuerdos y sueños en ambos casos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Vecinos, con cubetas de agua intentaron ayudar mientras llegaban los cuerpos de emergencia. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar, pero los daños materiales fueron una pérdida total de todo el menaje de hogar. Solo quedaron las paredes ennegrecidas y restos de muebles carbonizados.

Elementos de Bomberos lograron controlar el fuego antes de que se suscitara una tragedia aún mayor.