Arrecian operativos de presencia tras ola de asaltos

Luego del arranque de operativo de seguridad por Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, el cual inició el pasado viernes por la tarde-noche, se registran múltiples filtros policiales.

Como se informó en su momento, tras la ola de asaltos a farmacias; tiendas de conveniencia y otros giros comerciales, el clamor de mayor seguridad se hizo extensivo en múltiples sectores de la cabecera municipal.

Los agentes que se desplazan a bordo de patrullas y tanquetas Black Mamba, han instalado retenes al azar, para realizar revisiones a vehículos con vidrios polarizados o con jóvenes que se conduzcan a exceso de velocidad o alteren el orden público.

Si bien el inicio de estos operativos fue anunciado por las autoridades locales, a nivel estatal, no existe un comunicados sobre este despliegue policial, el cual de forma concreta especifique:

- Objetivos

- Duración del operativo

- Resultados tras el primer fin de semana

Los cierto es que este domingo 11 de enero, los operativos se prolongaron desde la madrugada hasta la mañana, en sectores de alto flujo vehicular, en donde por lo general se dieron los atracos, en los cuales también hay que resaltar se suscitan constantes percances de vialidad.