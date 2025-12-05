Confirman violencia en el caso de feminicidio

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmaron que la víctima de feminicidio de fraccionamiento Conquistadores, sí fue violentada para ultimarla.

Guadalupe Izaguirre García de 27 años, fue hallada muerta dentro de su domicilio en la calle Vasco Núñez de Balboa la tarde del miércoles.

La información hasta ahora disponible, refiere que la víctima se encontraba maniatada de las manos, las cuales tenía sujetas con cinchos.

Igualmente se confirmó que la occisa tenía varios días que había sido privada de la vida, pues se encontraba en avanzado estado de descomposición.

La estimación es de tres a cuatro días de que se dio el femenicidio hasta que que hallaron el cadáver uno de sus familiares y los golpes en su humanidad eran evidentes.

Extra oficialmente se habla que el principal sospechoso, es su pareja, un masculino que se desempeñaba como guardia de seguridad en la industria maquiladora en este municipio.