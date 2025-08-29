Festejan a los abuelos

Con motivo del festejo del Día del Abuelo, la asociación civil “De la mano con Río Bravo”, encabezada por Francisco González Vázquez, adelanta festividad.

Para ello llevó un momento de alegría y convivencia a los adultos mayores de la Casa Hogar Mater Dei y el asilo Hogar Quietud.

Los integrantes de la agrupación compartieron con los abuelitos fruta, verdura y un pastel, que se convirtió en el centro de una emotiva celebración llena de anécdotas y experiencias de vida.

El objetivo, señaló la coordinadora Alma Alicia Contreras, fue reconocer la importancia de quienes con su experiencia y cariño han marcado el camino de las nuevas generaciones.

Igualmente se busca reforzar los lazos de solidaridad y empatía hacia los adultos mayores de la comunidad.