Festejarán Navidad y año nuevo sin luz

Recibirán la Navidad y despedirán el año con fogatas y veladoras en el fraccionamiento Unidos Avanzamos Más, ante la falta de energía eléctrica, cuya situación continúa sin resolverse, desde hace dos décadas.

Como se recordará, fue un proyecto del exgobernador del Estado, Eugenio Hernández Flores, hoy secretario de Operación Política del Partido Verde Ecologista, que se cumplió a "medias", a base de engaños y mentiras a quienes de buena fe adquirieron un lote. Y aunque en un principio les aseguraron que contaría con todos los servicios básicos, la realidad al paso del tiempo los desengañó, en virtud de que, aún contando con los postes, cableado, y transformadores, no ha sido posible obtener los respectivos contratos.

Si bien es cierto que por parte del Instituto Tamaulipeco para la Vivienda y Urbanismo se presentó un estudio, ante la CFE no hay respuesta alguna.

Ayer, sobre el caso, abordado por este medio de comunicación, el licenciado Gerardo Miguel Pacheco, delegado del ITAVU, dijo que todavía no hay instrucciones desde ciudad Victoria.



