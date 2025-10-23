Protestan vecinos contra la Expoferia

Protestan vecinos contra la ExpoferiaLa comunidad se siente afectada por la reducción de espacios deportivos en la ciudad.
Deportistas, y la comunidad en general, se encuentran un tanto molestos por haberse asignado lo que son los patios de la Unidad Deportiva las Liebres para la Feria Expo-2025.
El parque, también conocido como las Liebres, es reconocido en la ciudad por ser uno de los principales espacios para la práctica de los deportes en sus diferentes ramas, y sede de múltiples eventos.
Lo mismo se llevan a cabo partidos de fútbol que de sóftbol, básquetbol, concursos de carreras, gimnasia, torneos escolares, eventos oficiales en los niveles desde municipal, estatal, y federal, con programas de apoyo.
¿Cuál es la reacción de los involucrados?
El enojo y la molestia de las y los ciudadanos se fundamenta justamente en que, de por sí es de los pocos espacios para el deporte, y ahora la convierten en "cantina pública", bajo el eslogan de la Expoferia.
Se desconoce quién o quienes fueron los de la "brillante" idea de asignarla como tal, pisoteando los derechos de la comunidad en general que practican deportes, entre ellos quienes a diario se ejercitan.