Protestan vecinos contra la Expoferia

Deportistas, y la comunidad en general, se encuentran un tanto molestos por haberse asignado lo que son los patios de la Unidad Deportiva las Liebres para la Feria Expo-2025.

El parque, también conocido como las Liebres, es reconocido en la ciudad por ser uno de los principales espacios para la práctica de los deportes en sus diferentes ramas, y sede de múltiples eventos.

Lo mismo se llevan a cabo partidos de fútbol que de sóftbol, básquetbol, concursos de carreras, gimnasia, torneos escolares, eventos oficiales en los niveles desde municipal, estatal, y federal, con programas de apoyo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El enojo y la molestia de las y los ciudadanos se fundamenta justamente en que, de por sí es de los pocos espacios para el deporte, y ahora la convierten en "cantina pública", bajo el eslogan de la Expoferia.